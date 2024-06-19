هيئة تنظيمية أمريكية تتهم “تيك توك” بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال

واشنطن: أحالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، شكوى إلى وزارة العدل ضد تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير “تيك توك”، والشركة الصينية الأم “بايت دانس”، حيث زعمت أنهما أخفقا في حماية خصوصية الأطفال.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان لها يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إنها “كشفت عن سبب يدعو للاعتقاد” بأن “تيك توك” و”بايت دانس”، “ينتهكان أو على وشك انتهاك” قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ولم تقدم الهيئة التنظيمية أي تفاصيل أخرى بشأن الانتهاكات المزعومة في بيانها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها عادة لا تعلن عن إحالات الشكاوى، ولكنها “رأت أن القيام بذلك هنا يصب في المصلحة العامة”.

جدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية مسؤولة عن حماية المستهلك في الولايات المتحدة، كما أنها مكلفة بدور مهم في سياسة المنافسة.

من جانبها، رفضت منصة “تيك توك” تلك المزاعم في بيان لها تم نشره على موقع “إكس”، مشيرة إلى أنها تجري محادثات مع لجنة التجارة الفيدرالية منذ أكثر من عام.

وقالت: “نشعر بخيبة أمل لأن الهيئة تتابع التقاضي بدلا من مواصلة العمل معنا من أجل التوصل إلى حل معقول”.

كما أشارت “تيك توك” إلى أن العديد من مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية تتعلق بأحداث وممارسات سابقة، وهي غير دقيقة في الواقع أو تمت معالجتها.

(د ب أ)