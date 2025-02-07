هيئة تونسية: تدابير سعيد أضافت 10 آلاف معتقل جديد للسجون

تونس – “القدس العربي”: كشفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس عن ازدياد عدد السجناء بنحو 50 في المئة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد لتدابيره الاستثنائية عام 2021.

وأصدرت الهيئة قبل أيام تقريرا يرصد حالة السجون التونسية بين عامي 2018 و2021، مشيرة إلى أنها تنوي إصدار تقرير جديد يرصد الفترة ما بين عامي 2022 و2024.

ووصف رئيس الهيئة فتحي جرّاي الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السّجون بـ”المفزعة”، مشيرا إلى أنها تطوّرت من حوالي 22 ألف سجين في فترة التقرير (2021/2018) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليا، في إشارة غير مباشرة إلى اعتقال 10 آلاف تونسي عقب التدابير الاستثنائية في تموز/ يوليو 2021.

وأكد جراي لوكالة الأنباء التونسية أن بعض السجون التي كانت لا تشهد اكتظاظا على غرار سجن النّساء في ولاية منوبة المتاخمة للعاصمة، أصبح اليوم مكتظا “وهو ما ينعكس سلبا على وضعيّة السّجناء وكذلك أعوان السّجون”.

واعتبر أنه “يجب على الدّولة أن تتّجه إلى العقوبات البديلة على غرار الخطايا وغيرها في القضايا التي لا تستحق السّجن، مبرزا أنّ أكثر من 60 بالمائة من المودعين في السّجون التّونسية لديهم أحكام لا تتجاوز في أقصى الحالات السّنة الواحدة أو بضعة أشهر”.

وأوضح بقوله: “الاكتظاظ داخل السّجون ظاهرة خطيرة تلغي حقوق الشّخص مسلوب الحرّية في جميع جوانبها من الحق في الصّحة والأكل الجيّد وظروف الإقامة”، مشدّدا على أن “السّجن لا يسلب الحقوق الإنسانيّة، فالشّخص المسجون مقيّد في حرّيته فقط، ويجب أن يتمتّع بحقوقه الطّبيعيّة”.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستعمال القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصومه، وهو ما ينفيه سعيد الذي يؤكد التزامه باستقلال القضاء.