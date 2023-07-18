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هيئة رئاسية باليمن تعلن وصول جهود السلام إلى طريق مسدود

منذ 49 دقيقة

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صنعاء: أعلنت هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن جهود السلام في البلاد وصلت إلى طريق مسدود.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن الهيئة عقدت اجتماعا عبر الاتصال المرئي، ناقشت فيه تطورات أزمة البلاد.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الهيئة محمد الغيثي، إن “جهود السلام التي يبذلها الإقليم قد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية”.

وتطرق الغيثي إلى “التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات وخطوط التماس، بالتزامن مع تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا”.

وطالبت الهيئة “بضرورة أن يضطلع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأشقاء في التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي”. وأشارت الهيئة إلى أن” الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري”.

يُشار إلى أن جهات دولية وأممية تقوم بتحركات دبلوماسية مستمرة منذ أشهر عديدة، من أجل استمرار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في اليمن.

(د ب أ)

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