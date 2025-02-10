هزة أرضية تثير هلعا في المغرب ولا أضرار

الرباط: ضربت هزة أرضية بقوة 5,2 درجة شمال المغرب ليل الإثنين-الثلاثاء من دون أن تسفر عن أضرار، لكنّها أثارت هلعا في بلد شهد قبل عام ونيّف زلزالا مدمّرا أوقع حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المعهد الوطني للجيوفيزياء (رسمي) قوله إنّ “هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على سلّم ريختر ضربت مساء اليوم الإثنين إقليم وزان” الواقع شمالي غرب المملكة.

ووقعت الهزّة قرابة الساعة 22,48 ت. غ، وشعر بها سكّان مدن عدّة، بعضها يقع بعيدا عن مركزها بما في ذلك العاصمة الرباط التي تبعد نحو 170 كيلومتر إلى الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية لإقليم وزان قولها إنّ الهزّة “لم تخلّف أي خسائر”.

ولكنّ الهزّة أثارت هلعا في صفوف السكّان، إذ إنّها أعادت إلى أذهانهم الزلزال المدمّر الذي ضرب عام 2023 المملكة الواقعة في منطقة نشطة زلزاليا.

ففي سبتمبر/ أيلول 2023 ضرب زلزال مدمّر بقوة 7 درجات أنحاء واسعة من إقليم الحوز قرب مراكش (وسط)، مخلّفا نحو ثلاثة آلاف قتيل.

(أ ف ب)