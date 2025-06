زلزال عنيف قبالة فانواتو وسقوط قتلى في عاصمة الأرخبيل- (فيديوهات)

سيدني: ضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ الثلاثاء ممّا تسبّب بأضرار جسيمة في بنى تحتية وأبنية في العاصمة بورت فيلا، أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأمريكية والفرنسية، بينما أكّد شاهد عيان سقوط قتلى من جراء الكارثة.

وقال مايكل تومسون وهو من سكّان بورت فيلا في اتصال هاتفي عبر الأقمار الاصطناعية بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثّقت جانبا من الدمار الناجم من الزلزال إنّ الطابق الأرضي من مبنى يضم السفارتين الأمريكية والفرنسية سُحق تحت الطوابق العليا.

وأدّى الزلزال إلى انهيار جسور وتسبّب بانهيارات أرضية وألحق أضرارا جسيمة بمبان، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.

وبحسب معهد الزلازل الأمريكي فإنّ مركز الزلزال يقع على عُمق 43 كلم تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كلم فقط إلى الغرب من بورت فيلا.

وأعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ السلطات زوال خطر حدوث تسونامي بعدما كان أطلق تحذيرا بهذا الشأن.

وإثر الزلزال، قال المركز إنّه “تمّ رصد أمواج مدّ عال”، متوقعا أن يتسبّب الزلزال بأمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في أجزاء من سواحل فانواتو.

كما توقّع حدوث أمواج تسونامي يقلّ ارتفاعها عن 30 سنتيمترا فوق مستوى المدّ في دول جزرية في المحيط الهادئ بينها خصوصا فيجي، وكيريباتي، وكاليدونيا الجديدة، وجزر سليمان وتوفالو.

First floor of American Embassy in Port Vila, Vanuatu is completely gone after 7.4 earthquake. It is feared that the staff of embassy was inside.

Internet is down and many other buildings have collapsed.

December 17, 2024#earthquake #terremoto #sismo #Vanuatu pic.twitter.com/n5CAzwPoix

— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024