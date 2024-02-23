هيئة: سفينة رصدت 4 قوارب “مريبة” قبالة سلطنة عمان

القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن سفينة رصدت رؤية “مريبة” لثلاثة قوارب صغيرة وآخر كبير على بعد نحو 175 ميلا بحريا من شرق محطة قلهات للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

(رويترز)