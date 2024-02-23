سياسة | دولي

هيئة: سفينة رصدت 4 قوارب “مريبة” قبالة سلطنة عمان

23 - فبراير - 2024

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القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن سفينة رصدت رؤية “مريبة” لثلاثة قوارب صغيرة وآخر كبير على بعد نحو 175 ميلا بحريا من شرق محطة قلهات للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 7:00 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي 🇵🇸🤕☝️🔥🐕

    رد

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