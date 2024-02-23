هيئة: سفينة رصدت 4 قوارب “مريبة” قبالة سلطنة عمان

عاجل.. صحة غزة تعلن انتهاء المرحلة الأولى من التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى
أرشيف
القاهرة: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن سفينة رصدت رؤية “مريبة” لثلاثة قوارب صغيرة وآخر كبير على بعد نحو 175 ميلا بحريا من شرق محطة قلهات للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.
(رويترز)
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي 🇵🇸🤕☝️🔥🐕
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي 🇵🇸🤕☝️🔥🐕