“هيئة شؤون الأسرى والمحررين” تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة معتقل مريض بالسرطان.. وأسرى أطفال يقدمون “شهادات حية” حول التعذيب

غزة – “القدس العربي”:

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان (٥٠ عاماً)، والذي جرى تمديد اعتقاله الإداري، رغم وضعه الصحي الذي يشهد تراجعا مستمرا، فيما قدم أطفال أسرى شهادتهم، على ما تعرضوا له من ضرب وتعذيب خلال الاعتقال والتحقيق على أيدي جنود الاحتلال.

وقالت الهيئة إن قرار محكمة عوفر العسكرية بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسير معطان لمدة 6 شهور، بمثابة “قرار إعدام وقتل بحقه”.

والأسير معطان كان قد أعيد اعتقاله في شهر تموز/يوليو 2022، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من الاعتقال الإداري السابق، حيث تلقى تهديدات مؤخرًا بالاستمرار باعتقاله إداريًا.

وأكدت أنه يندرج تحت بند “جرائم الحرب والجرائم اللاإنسانية واللاأخلاقية”، التي يمارسها الاحتلال بشكل علني وفاضح بحق الأسرى.

وأشارت إلى أن الأسير معطان يعاني سرطان القولون، وعند اعتقاله كان يخضع لبرنامج وبروتوكول علاجي وفقاً لجلسات محددة، حيث تم إبلاغ وحدة الجيش المقتحمة لبيته بذلك، كما تم اطلاع المحكمة والقاضي العسكري الإسرائيلي على التقارير الطبية.

وأكدت الهيئة أن كل هذا لم يشفع له، إذ أصر الاحتلال على إبقائه في الاعتقال الإداري، “وأكمل جريمته بتجديده له “.

وقد خضع الأسير لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السّابق والحالي، جرّاء إصابته بسرطان في القولون، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقًا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته في حينه، وهناك احتمال لانتشار المرض، وخلال اعتقاله الحالي تبين وجود كتلة على الرئة.

يذكر أن الأسير معطان واحد من أصل 24 أسيراً يعانون مرض السرطان، ويحتجز بفعل سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بدون أي تهم أو محاكمات إلى جانب 1132 بينهم 18 طفلاً وثلاث أسيرات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

إلى ذلك، فقد كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير جديد أصدرته أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمعن باستخدام أبشع الأساليب والطرق بحق الأسرى الفلسطينيين الأطفال في أثناء عملية اعتقالهم من منازلهم.

وأوردت الهيئة “شهادات حية” لأسرى تعرضوا للضرب في أثناء اعتقالهم، قدموها للمحامية هبة إغبارية، من بينهم الأسير هادي أبو الهوى (16 عاماً) من بلدة الطور في القدس، الذي قال إنه تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين اقتحموا منزله الساعة الرابعة فجراً، وقاموا بتحطيمه ودخلوا عليه وهو نائم، قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه، ومن ثم تم نقله إلى مركز تحقيق “المسكوبية” و أجلسوه في الممر راكعاً على ركبتيه ووجهه إلى الحائط، وقاموا بصفعه على وجهه أكثر من مرة، حيث بقي في سجن المسكوبية 21 يوماً، وعقب ذلك نقل إلى سجن “مجدو”، ثم إلى معتقل “الدامون” قسم الأطفال.

أما الأسير محمود أبو الهوى (17 سنة) من بلدة الطور بالقدس، فقد تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، حيث اقتحموا منزله نحو الساعة الرابعة فجراً، وانتشروا داخله ومن ثم قيدوا يديه وقدميه، ثم أدخلوه إلى الجيب العسكري وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، ونقلوه إلى مركز تحقيق “المسكوبية”، مكث فيه لمدة 21 يوماً، ومن ثم تم نقله إلى سجن “الدامون ” قسم الأطفال.

ومن بين توثيق الشهادات، كان اعتداء قوات الاحتلال على الأسير جمال أبو حمدان (16 عاماً) من بلدة بيتا في نابلس، والذي أفاد باقتحام منزله نحو الساعة الخامسة فجراً، والانتشار داخله وتفتيشه وقلبه رأساً على عقب، ثم قاموا باستجواب الأسير داخل المنزل وقيدوا يديه وقدميه، ثم أدخلوه إلى الجيب العسكري ونقل إلى معسكر حوارة، ليتم نقله إلى مركز توقيف وتحقيق “بتاح تكفا”، وهناك مكث فيه لمدة 29 يوماً، ومن ثم تم نقله إلى سجن “مجدو” قسم الأطفال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير مؤمن الطويل (17 عاماً) من مدينة نابلس، نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وقاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه وإخراجه من البيت، وقام أحد الجنود بركله ودفعه بقوة ما تسبب له بإصابته بالرضوض، ثم أدخلوه إلى الجيب العسكري ونقل إلى معسكر حوارة، وبعدها حول إلى مركز تحقيق “بتاح تكفا”، بقي فيه 21 يوماً، ومن ثم تم نقله إلى “سجن مجدو” قسم الأطفال.

وأكّدت الهيئة أنّ جميع الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال يتعرّضون لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي في أثناء عملية اعتقالهم، مروراً بالتحقيق معهم وحتى احتجازهم في المعتقلات الإسرائيلية.