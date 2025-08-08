هيئة فلسطينية: أسرى بسجن جلبوع الإسرائيلي يعذبون بصعقات كهربائية

رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، إن إدارة سجن “جلبوع” شمال إسرائيل تعذب الأسرى بصعقات كهربائية، محذرة من حرب نفسية تمارسها إدارة سجن عوفر وسط الضفة الغربية المحتلة ضد الأسرى.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للهيئة التي قالت إن “إدارة سجن جلبوع رفعت وتيرة تعذيب الأسرى والانتقام منهم”.

وأوضحت أن إدارة سجن جلبوع “تستخدم مؤخرا الصعقات الكهربائية المؤلمة والموجعة خلال اقتحامها لأقسام وغرف الأسرى” الفلسطينيين.

ونقلت الهيئة عن محامية (لم تسمها) زارت السجن مؤخرا، أنه يجري اقتحام أقسام السجن “بوحدات القمع الخاصة، بحجة التفتيش، حيث يتم تقييد كافة الأسرى من أيديهم وأقدامهم وإخراجهم لساحة الفورة، وهناك يباشر عناصر الوحدة ضربهم وإهانتهم”.

وتابعت: “الأسرى يُصعقون بالكهرباء ويُسحلون على دوشات الاستحمام في ساحة الفورة، حيث تُبلل ملابسهم وأجسادهم بالماء ثم يُصعقون مجددا بهدف مضاعفة الوجع والألم، حتى إن غالبية الأسرى يسقطون على الأرض جراء ذلك”.

وأضافت الهيئة أن الصعق الكهربائي يتم باستخدام مسدسات خاصة، تستخدم أيضا كأداة ضرب على رؤوس الأسرى “تُحدث جروحا خطيرة كونها مصنوعة من الحديد الصلب”.

وذكرت أن “دماء عدد من الأسرى تنزف في ظل سخرية واستهزاء وضحك السجانين”، مؤكدة أنه “من شدة التعذيب فقد عدد كبير من الأسرى وعيهم”.

وأشارت الهيئة إلى استمرار حرمان الأسرى من الطعام، وأن ما يقدم لهم “كميات قليلة جدا، ما أدى إلى انخفاض أوزانهم بشكل حاد”.

وعن الوضع في سجن عوفر غرب مدينة رام الله، حذر رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، في بيان منفصل من “مخاطر وتداعيات الاستهداف النفسي الذي يتعرض له الأسرى في السجن”.

وأوضح أن الاستهداف النفسي للأسرى “يسير في منحنى تصاعدي سريع وخطير جداً”.

وأضاف، استنادا إلى زيارات قام بها محامو الهيئة إلى السجن، أن شهادات الأسرى تشير إلى “مخاطر حقيقية تهدد حياتهم من خلال التركيز على النيل من عزيمتهم ومعنوياتهم، حيث الإرهاق النفسي الممنهج، والذي يراد منه تحويلهم إلى حالات مرضية غير مستقرة”.

