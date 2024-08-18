هيئة فلسطينية: أسرى سجن “عوفر” يحصلون على الماء 45 دقيقة فقط باليوم

رام الله: قالت هيئة حكومية فلسطينية، الأحد، إن أسرى سجن عوفر الإسرائيلي يحصلون على الماء 45 دقيقة فقط كل 24 ساعة، وإن أوضاع السجون “تزداد سوءا”.

جاء ذلك في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة أحد محاميها لعدد من الأسرى في السجن مؤخرا.

وذكرت الهيئة الفلسطينية أن “الأوضاع العامة في السجون الإسرائيلية لا زالت صعبة ومعقدة وتزداد سوءا”.

كما سلطت الضوء على “محاربة الأسرى بالماء، الذي يتوفر لهم 45 دقيقة فقط يومياً”.

وأضافت أن “الكهرباء تفصل عند الساعة العاشرة ليلاً وحتى ظهيرة اليوم التالي، فيما الطعام سيئ كماً ونوعاً”.

ونقلت عن عدد من الأسرى تأكيدهم أنهم “تعرضوا للضرب والتنكيل عدة مرات، وبعضهم اعتدي عليه خلال خروجه لزيارة المحامي، ويعانون جميعاً من تناقص أوزانهم بشكل كبير جراء سياسة التجويع”.

من جهته، أوضح مدير مكتب الهيئة في مدينة الخليل جنوبي الضفة إبراهيم نجاجرة، أن “عدد الأسرى في سجن عوفر لا يقل عن 1500، بينهم أسرى من غزة، مشيرا إلى “توسيعات جديدة وكبيرة في السجن مؤخرا”.

وذكر أن “كل أسير عليه أن يستغل دقائق توفر الماء لشرب حاجته منها حيث لا يوجد أدوات للتخزين، وقضاء احتياجاته من وضوء واستحمام وغيرها حسب شهادات في كثير من السجون”.

في سياق متصل، قال بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 25 فلسطينيا منذ صباح الخميس وحتى صباح الأحد “بينهم طالبة وأطفال وأسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة، و”رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين” وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني”.

(الأناضول)