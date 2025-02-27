هيئة فلسطينية: إسرائيل تؤجل الإفراج عن 46 أسيرا من الدفعة السابعة 

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن إسرائيل تؤجل الإفراج عن 46 أسيرا فلسطينيا من الدفعة السابعة بالمرحلة الأولى في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وضمن الدفعة السابعة، أفرجت إسرائيل فجر الخميس عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وسط تضارب بشأن العدد الإجمالي للمفرج عنهم اليوم.

وقالت مسؤولة الإعلام بنادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن “السلطات الإسرائيلية أفرجت فجر الخميس عن 602 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة السابعة”.

وأضافت أن “إسرائيل أجّلت الإفراج عن 46 أسيرا من الأطفال والنساء، ضمن الدفعة السابعة، لحين إجراء فحوصات للتأكد من هويات جثامين 4 إسرائيليين تسلمتهم مساء الأربعاء”.

من جهته، أكد مدير إعلام الأسرى في حركة “حماس” ناهد الفاخوري، الخميس، أن الدفعة السابعة من تبادل الأسرى ستكتمل اليوم بإفراج إسرائيل في وقت لاحق عن 46 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة.

وقال الفاخوري إن “الاحتلال الإسرائيلي أفرج فجر الخميس عن 596 أسيرا فلسطينيا، ضمن الدفعة السابعة والأخيرة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف أنه “من المقرر أن تُستكمل الدفعة السابعة بالإفراج اليوم عن 46 أسيرا من الأطفال والنساء الذين اعتقلوا أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة”.

وأوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي أجّل الإفراج عن الأسرى الـ46 لحين تحققه من هويات جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة التي تسلمها مساء الأربعاء”.

الفاخوري أفاد بأن “إجمالي أسرى الدفعة السابعة عددهم 642 هم: 151 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، و445 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر (2023)، إضافة إلى 46 من الأسيرات والأسرى الأطفال سيتم الإفراج عنهم اليوم”.

وأفاد بأن “أسرى المؤبدات والأحكام العالية الذين أُفرج عنهم الخميس توزعوا على النحو التالي: 43 أسيرا أُفرج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، و97 أسيرا أُبعدوا إلى خارج فلسطين، و11 أسيرا من غزة”.

وبشأن ما يتردد عن دفعة تبادل ثامنة محتملة ضمن المرحلة الأولى، قال الفاخوري: “تبادل الأسرى وفق المرحلة الأولى ينتهي مع اكتمال الدفعة السابعة اليوم، ولا حديث حتى اللحظة عن تمديد للتبادل ضمن المرحلة الأولى التي تنتهي السبت”.

وبينما بدا معظم الأسرى الإسرائيليين الذي سلمتهم الفصائل الفلسطينية في حالة جسدية ونفسية جيدة، ظهرت على الأسرى الفلسطينيين المحررين آثار تعذيب وكسور في أنحاء الجسد، فضلا عن بتر أطراف جراء إهمال طبي.

وحاليا تقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(الأناضول)