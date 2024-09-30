هيئة فلسطينية: إسرائيل تستولي على 57 دونما شرق الضفة

رام الله: قالت هيئة فلسطينية، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 57 دونما من أراضي بلدة كفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، أن سلطات الاحتلال أعلنت استيلاءها على 57 دونما (دونم يعادل ألف متر مربع) من أراض بلدة كفر قدوم وفق أمر عسكري” وتركت نسخة منه في موقع الأراضي المصادرة.

وأشارت إلى أن “الأمر يهدف إلى إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة كدوميم”.

وأكدت أن “هذا الأمر العسكري هو العاشر خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة”.

ولفت البيان إلى أن خطورة الأمر العسكري تكمن بحرمان المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنة والتي تدخل في نطاق الأمر المحدد.

والخميس الماضي قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 دونمات من أراضي قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ومؤخرا، كثف مستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهدت الحركة الاستيطانية في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في 2022.

ووفق تقديرات سلطات الاحتلال، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال نحو 11 ألف فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)