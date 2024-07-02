هيئة فلسطينية: إسرائيل هدمت 318 منشأة بالضفة خلال 6 أشهر

رام الله: قالت هيئة فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل هدمت 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2024، ووزعت إخطارات لهدم 359 منشأة أخرى، كما اقتلعت نحو 10 آلاف شجرة.

وأضافت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) في بيان، أن السلطات الإسرائيلية “نفذت في النصف الأول من العام الجاري 243 عملية هدم، هدمت خلالها 318 منشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 632 شخصاً، منهم 292 طفلاً و199 امرأة”.

وعادة تطال عمليات الهدم منازل ومنشآت زراعية أو صناعية، وقد يتم هدم عدة منشآت في عملية واحدة، بذريعة “عدم الحصول على تراخيص من السلطات الإسرائيلية”.

ووفق الهيئة “أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 359 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص”.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة لثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 7681 اعتداء، بينها 1334 نفذها مستوطنون وتسببت باستشهاد 7 فلسطينيين”.

وأكدت أن “سلطات الاحتلال درست بين إيداع ومصادقة، ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات (مستوطنات) أو إقامة مستعمرات جديدة، منها 39 مخططاً في مستعمرات الضفة الغربية، و44 مخططاً لمستعمرات في القدس”.

وأشارت إلى أن تلك المخططات تتضمن 8511 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، و6723 بمستوطنات القدس.

وفي النصف الأول من العام 2024، أنشأ مستوطنون 17 بؤرة استيطانية، فيما “شرعنت” الحكومة 11 بؤرة، وتم الاستيلاء على أكثر من 26 ألف دونم، والتسبب بإتلاف واقتلاع 9957 شجرة، منها 4097 شجرة زيتون، وفق الهيئة.

(الأناضول)