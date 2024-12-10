هيئة فلسطينية : الحرب على غزة خلفت أكثر من 55 ألف شهيد ومفقود

غزة: قالت هيئة حكومية فلسطينية اليوم الثلاثاء إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت أكثر من 55 ألف قتيل ومفقود بين الفلسطينيين في الجيب الساحلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، في تقرير اليوم، “إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023 أدى إلى 55 ألفا و758 شهيدا ومفقودا، ويوجد 11 ألف مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات، بينما وصل للمستشفيات 44 ألفا و758 شهيدا”.

وأضاف المكتب، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9905 مجازر بشكل عام منها 7160 ضد عائلات فلسطينية”، مشيرا إلى أن حوالي 1140 عائلة فلسطينية مسحت من السجل المدني وذلك بعد استشهاد الأب والأم وجميع أفراد الأسرة حيث يبلغ عدد الشهداء 5444.

وأوضح الإعلامي الحكومي أن حوالي ثلاثة آلاف و463 عائلة فلسطينية أبادها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولم يتبق منها سوى فرد واحد، وعدد أفراد هذه العائلات سبعة آلاف و934 شهيدا.

ونوه إلى أن حوالي 17 ألفا و712 طفلا ضمن إجمالي الشهداء الفلسطينيين، وبينهم 234 رضيعا ولدوا واستشهدوا في الحرب، فيما قتل ما يقارب 849 طفلا خلال الحرب لم تتجاوز أعمارهم العام الواحد بالإضافة إلى 44 آخرين استشهدوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزة.

وبحسب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النساء اللواتي استشهدن في غزة 12 ألفا و136 امرأة فيما بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 1059، و88 شهيدا من الدفاع المدني، و 192 شهيدا من الصحافيين، و709 شهداء من رجال شرطة وتأمين مساعدات.

وأوضح أنه تم انتشال جثامين 520 فلسطينيا من سبعة مقابر جماعية أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفيات أثناء اقتحامها وشن عمليات عسكرية فيها.

وبلغ عدد المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حوالي 106 آلاف و134 فلسطينيا من بينهم 399 صحافيا، فيما بلغ حوالي 70 % من الضحايا من النساء والأطفال.

وألقت قوات الاحتلال 87 ألف طن متفجرات على قطاع غزة، حيث أخرجت 34 مستشفى و80 مركزا صحيا و162 مؤسسة صحية و135 سيارة إسعاف عن الخدمة، بحسب الإعلامي الحكومي.

وقال الإعلامي الحكومي إن 160 ألفا و500 وحدة سكنية دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، و83 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، و193 ألف وحدة سكنية دمرت جزئيا.

وإلى جانب ذلك، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 819 مسجدا بشكل كلي، و153 مسجدا بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، وثلاث كنائس تم تدميرها، و19 مقبرة دمرها جيش الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، فيما صادر جيش الاحتلال حوالي 2300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة.

واكد بيان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال دمر 86% من قطاع غزة، وبلغت الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية 37 مليار دولار.

(وكالات)