هيئة فلسطينية: سجون إسرائيل تتجه نحو الانفجار بسبب سياسة الاعتقال الإداري

رام الله: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من “انفجار حقيقي” قد تشهده سجون إسرائيل جراء “سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين”.

وقالت الهيئة، في بيان وزع على الصحافيين، إن تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية “مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تقوم على العقاب الجماعي للمعتقلين ولذويهم”.

وبحسب الهيئة، يخوض خمسة أسرى فلسطينيين معتقلين إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ومن المفترض أن تلتحق غدا الخميس دفعة جديدة بالإضراب، بحيث قد يتجاوز العدد الـ15، وستتضاعف الأعداد تدريجياً خلال الأيام القادمة.

وذكرت أن الأسرى الإداريين مستمرون في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون الإسرائيلية “حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف”.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ “التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وبحسب إحصاءات فلسطينية حقوقية، تعتقل السلطات الإسرائيلية 1132 فلسطينيا إداريا في سجونها، من بينهم 18 طفلا وثلاث سيدات.

والاعتقال الإداري يتم من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام استنادا إلى ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم، وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.

(د ب أ)