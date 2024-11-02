هيئة محلفين تتهم شرطيين أمريكيين في وفاة رجل أسود في أوهايو

ولاية أوهايو: قال المدعي العام في مقاطعة ستارك بولاية أوهايو الأمريكية اليوم السبت إن هيئة محلفين وجهت اتهامات لاثنين من أفراد الشرطة في واقعة وفاة رجل أسود بعدما جثم أحدهما بركبته قرب رقبة الرجل لإخضاعه بينما كان يصرخ “لا استطيع التنفس” وذلك في واقعة تعيد إلى الأذهان قضية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في عام 2020.

وأضاف المدعي العام كايل ستون أن هيئة المحلفين اتهمت بو شنيجه (24 عاما) وكامدن بيرش (24 عاما) من إدارة شرطة كانتون أمس الجمعة بالقتل غير العمد في وفاة فرانك تايسون (53 عاما) الذي جرى تقييده بعد الاشتباه في مغادرته موقع حادث سيارة في 18 أبريل نيسان.

وقال ستون في مؤتمر صحافي “لا أحد فوق القانون… لا يوجد أحد في وضع ضعيف للحد الذي يجعله لا يستحق حمايته”.

ولم ترد إدارة شرطة كانتون حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق اليوم السبت.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة على جسد أحد أفراد الشرطة، نشرتها شرطة كانتون في وقت سابق من هذا العام، ضباطا وهم يلقون القبض على تايسون في حانة قريبة بسبب الاشتباه في فراره من موقع شهد اصطدام سيارته بأحد أعمدة الكهرباء.

وبعد أن تمكن أفراد الشرطة من طرحه على الأرض وتقييده بالأصفاد، ظهر شرطي في اللقطات وهو يضع ركبته على ظهر تايسون بالقرب من رقبته لمدة 30 ثانية تقريبا.

وتسنى سماع تايسون وهو يقول “لا أستطيع التنفس. لا أستطيع… ابتعد عن رقبتي”، بينما كان يصرخ أحد أفراد الشرطة قائلا “اهدأ” و”أنت بخير”.

وظهر تايسون في المقطع وهو مستلق بلا حراك ووجهه على الأرض لمدة ثماني دقائق تقريبا قبل أن يفحص رجال الشرطة نبضه ويزيلوا الأصفاد ويبدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وأُعلنت وفاة تايسون في مستشفى محلي.

وخلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت، وصف محامي عائلة تايسون الاتهامات بأنها خطوة نحو تحقيق العدالة.

وقال المحامي بوبي ديسيلو “نحن ندرك أن هذه مجرد خطوة واحدة نحو تحقيق العدالة لفرانك وعائلته في رحلة طويلة وصعبة للغاية. من النادر للغاية تحقيق نتيجة مثل هذه”.

وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة 36 شهرا وغرامة قدرها 10 آلاف دولار.

(رويترز)