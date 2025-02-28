هيئة محلفين تدين قاتل الطفل الأمريكي من أصل فلسطيني وديع الفيومي

جولييت (إلينوي): أدانت هيئة محلفين، اليوم الجمعة، مالك عقار في إلينوي بتهمتي القتل والكراهية جراء هجوم وحشي في عام 2023 على عائلة أمريكية من أصل فلسطيني، أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أعوام.

ووجهت إلى جوزيف زوبا، البالغ من العمر 73 عاما، تهمة قتل الطفل وديع الفيومي طعنا، وإصابة والدته حنان شاهين في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2023 في بلينفيلد، التي تبعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) عن شيكاغو.

وتقول السلطات إن زوبا – الذي كان يؤجر لهما غرفا في منزله – استهدفهما بسبب ديانتهما الإسلامية، كرد فعل على الحرب في قطاع غزة التي اندلعت قبل أيام قليلة من الحادث.

وتداولت هيئة المحلفين لمدة تقل عن 90 دقيقة بشأن الجريمة التي جددت المخاوف بشأن التمييز المعادي للمسلمين الذي يستهدف الجالية الفلسطينية الكبيرة والمستقرة في منطقة شيكاغو.

وتضمنت المحاكمة شهادات مفصلة لرجال شرطة وعاملين في المجال الطبي، بالإضافة إلى زوجة زوبا السابقة وحنان شاهين، التي وصفت كيف هاجمها زوبا بسكين قبل أن يتوجه إلى ابنها في غرفة أخرى.

وقال ممثلو الادعاء إن الطفل تعرض للطعن 26 مرة، وعثر عليه عاريا وسكين مغروس في جانبه.

(أ ب)