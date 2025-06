هيئة محلفين كبرى تتهم امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية

واشنطن: وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمياً لامرأة من ولاية تكساس الأمريكية بسبب محاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في مايو أيار، في واقعة قالت الشرطة المحلية إن دافعها التحيز العنصري.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عاماً)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي، وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام لطفلة دون العاشرة، والتسبّب عمداً في إصابة جسدية للطفلة.

