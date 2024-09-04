هيئة محلفين كبرى تتهم امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية

واشنطن: وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمياً لامرأة من ولاية تكساس الأمريكية بسبب محاولة إغراق طفلة أمريكية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في مايو أيار، في واقعة قالت الشرطة المحلية إن دافعها التحيز العنصري.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تارانت الاتهامات للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عاماً)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي، وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية، وذلك وفقاً لسجلات المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء. وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.

ووولف متهمة بالشروع في جريمة قتل قد تصل عقوبتها للإعدام لطفلة دون العاشرة، والتسبّب عمداً في إصابة جسدية للطفلة.

This is the mugshot of the ghoul that tried to kill a Palestinian child in Texas The smile in her mugshot speaks volumes. She was accused of attempted murder but was released on bail… see what I mean!! pic.twitter.com/5fIlhBW7qQ — Abier (@abierkhatib) June 24, 2024

ويشير تقرير الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في مايو أيار في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولِس في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة، وكان مع الأم في المسبح أيضاً ابن عمره ستة أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان الذي تنحدر منه.

وذكر تقرير الشرطة أن المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.

وقالت الشرطة إن الأم تمكّنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وأقرّت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.

وحذّر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات التي يواجهها المسلمون والعرب واليهود الأمريكيون منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الولايات المتحدة أيضاً، في الآونة الأخيرة، عملية طعن قاتلة لطفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ست سنوات في إيلينوي، في أكتوبر تشرين الأول، كما طُعن أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير شباط، وتم إطلاق النار على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي أغسطس آب، صدر حكم على طالب سابق بجامعة كورنيل بالسجن 21 شهراً بسبب نشر تهديدات ضد اليهود عبر الإنترنت، كما تم اتهام مواطن أردني في فلوريدا بتهديد شركات بسبب الاعتقاد بأنها تدعم إسرائيل.

(رويترز)