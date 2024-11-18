هيئة مغربية تجدد دعم المحامي محمد زيان في ذكرى اعتقاله الثانية وتعتبره سجينا “سياسيا”- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: لم تدع “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” حلول الذكرى الثانية لاعتقال المحامي والسياسي محمد زيان، تمر دون تجديد دعمها ومساندتها له، وهو يقضي حاليا فترة محكوميته المتمثلة في ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وصفت الهيئة المذكورة محمد زيان في بيان اطلعت “القدس العربي” عليه، بـ”المعتقل السياسي”، واعتقاله بـ”التعسفي”، وذكرت أنه نقيب للمحامين ووزير حقوق الإنسان السابق، كما أنه يبلغ من العمر 82 سنة، و”يواجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، بعد أن سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا، وذلك على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية”.

وحسب البيان، فإن “الهيئة” المذكورة استحضرت “سياقات اعتقال النقيب محمد زيان”، وبعض “المواقف التي سبق أن عبّرت عنها بخصوص محاكماته غير العادلة واعتقاله التعسفي”، وزادت موضحة أنه “بعد متابعة كل جلسات محاكمته الأخيرة التي دافع عنه فيها مئات المحامين من كل هيئات المغرب، والتي تبين أيضا أنها افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، حيث لم تبت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا، كما أنها لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة”.

وتضيف الهيئة إلى توضيحاتها القانونية أن “المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي، في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور”.

وزادت الهيئة معبرة عن استغرابها “كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور، حيث كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية”.

وتوقفت الهيئة عند جلسة 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلة التي “تتزامن مع الذكرى الثانية للاعتقال التعسفي للنقيب محمد زيان، وهو ما يعزز الدعوة المستمرة لإنصافه”، لتعلن مجددا “تضامنها الكلي مع النقيب محمد زيان الذي لجأ إلى مبدأ (الحق في الصمت) للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية”.

كما اعتبرت الهيئة في البيان نفسه أن “محاكمات النقيب سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية”، لذلك فهي تطالب “بإطلاق سراح المعتقل السياسي محمد زيان والكف عن توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه”.

وحملت الهيئة السلطات مسؤولية “ما يمكن أن يؤول إليه وضع النقيب داخل السجن”، واعتبارها “الحكم عليه بخمس سنوات هو حكم بالمؤبد خاصة وأن الرجل يبلغ من العمر 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة”، لذلك دعت “لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة”. كما عبرت عن “تنديدها بتوظيف جهازالقضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين،ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة فيمؤسسة الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوقالدستورية للمواطنين”، وفق تعبير البيان.

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زيان، وغرامة قدرها 5000 درهم (500 دولار أمريكي)، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومئة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.

كما قضت محكمة الاستئناف في الرباط، بالسجن خمس سنوات في حق الوزير السابق محمد زيان، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.