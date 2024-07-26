هيئة مغربية تعلن تنظيم 95 مظاهرة تضامنية مع غزة الجمعة- (صور)

الرباط: نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، 95 مظاهرة في 42 مدينة بالمملكة تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع للشهر العاشر.



وقالت في بيان، إنه “استمرارا في الحراك الشعبي المغربي الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي في 95 مظاهرة بـ 42 مدينة مغربية استجابة لنداء الهيئة”.

ولفت البيان إلى أن “المتظاهرين الذين خرجوا في أغلب مدن المغرب جددوا رفضهم للمجازر الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستنكارهم الشديد للصمت الدولي والخذلان العربي تجاه ما يقع من جرائم ومجازر وتجويع”.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الدار البيضاء (غرب)، ومكناس والناظور (شمال)، وبركان (شمال شرق).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)