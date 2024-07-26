سياسة | عربي | المغرب العربي

هيئة مغربية تعلن تنظيم 95 مظاهرة تضامنية مع غزة الجمعة- (صور)

26 - يوليو - 2024

حجم الخط
2

الرباط: نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، الجمعة، 95 مظاهرة في 42 مدينة بالمملكة تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع للشهر العاشر.

وقالت في بيان، إنه “استمرارا في الحراك الشعبي المغربي الداعم لغزة، خرج الشعب المغربي في 95 مظاهرة بـ 42 مدينة مغربية استجابة لنداء الهيئة”.

ولفت البيان إلى أن “المتظاهرين الذين خرجوا في أغلب مدن المغرب جددوا رفضهم للمجازر الوحشية المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستنكارهم الشديد للصمت الدولي والخذلان العربي تجاه ما يقع من جرائم ومجازر وتجويع”.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الدار البيضاء (غرب)، ومكناس والناظور (شمال)، وبركان (شمال شرق).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول كريم المغربي:
    يوليو 26, 2024 الساعة 11:21 م

    الحمد لله الذي أنعم علينا بالحرية التي تسمح لنا بالتظاهر دعما لإخواننا الفلسطينيين ، وهذا ما يفتقده البعض

    رد
    1. يقول لاعق اليد:
      يوليو 27, 2024 الساعة 4:10 م

      حرية تسمح حتى بتزويد السفن الحربية الاسرائيلية بالمؤونة و اشياء اخرى…

أخبار ذات صلة

مظاهرات احتجاجية حاشدة في محيط الكونغرس الأمريكي تزامنا مع خطاب نتنياهو- (صور وفيديو)
24 - يوليو - 2024
مظاهرة تضامنية مع فلسطين في ستوكهولم
25 - مايو - 2024
أكثر من ربع مليون متظاهر يحيون الذكرى الـ76 للنكبة في لندن- (صور)
18 - مايو - 2024
مؤيدون لإسرائيل يستفزون وقفة تضامن مع فلسطين بجامعة جنيف السويسرية
10 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية