هيئة مغربية تنظم 106 مظاهرات تضامنية مع غزة- (صور)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت الجمعة، 106 مظاهرات في 50 مدينة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة العام.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان لها: “تنديدا بالإجرام الإسرائيلي المتواصل بحق سكان غزة، واستجابة لنداء الهيئة خرج الشعب المغربي في 106 مظاهرات بـ50 مدينة”.

وبحسب البيان، تم تنظيم المظاهرات تحت شعار: “فرحا بمولد نبينا وتحريرا لمسراه”.

وأشارت الهيئة، إلى أن المتظاهرين جددوا دعمهم لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وتنديدهم بالغطرسة الإسرائيلية التي لازالت تمارس أبشع صور القتل والتدمير بغزة والضفة وكل فلسطين”.

كما أدان المحتجون “الدعم الأمريكي والغربي المباشر وغير المباشر للكيان والصمت العربي الرسمي غير المبرر”.

وشجب المشاركون، وفق البيان، “الهجمات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في لبنان واليمن وسوريا والعراق، في سعي لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بتوسيع الحرب والتغطية عن فشله بغزة”.

ومن بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء (غرب)، ومكناس والناظور (شمال)، وبركان (شمال شرق).

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)