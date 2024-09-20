سياسة | عربي | المغرب العربي

هيئة مغربية تنظم 106 مظاهرات تضامنية مع غزة- (صور)

20 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
2

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت الجمعة، 106 مظاهرات في 50 مدينة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة العام.
وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان لها: “تنديدا بالإجرام الإسرائيلي المتواصل بحق سكان غزة، واستجابة لنداء الهيئة خرج الشعب المغربي في 106 مظاهرات بـ50 مدينة”.
وبحسب البيان، تم تنظيم المظاهرات تحت شعار: “فرحا بمولد نبينا وتحريرا لمسراه”.

وأشارت الهيئة، إلى أن المتظاهرين جددوا دعمهم لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وتنديدهم بالغطرسة الإسرائيلية التي لازالت تمارس أبشع صور القتل والتدمير بغزة والضفة وكل فلسطين”.
كما أدان المحتجون “الدعم الأمريكي والغربي المباشر وغير المباشر للكيان والصمت العربي الرسمي غير المبرر”.
وشجب المشاركون، وفق البيان، “الهجمات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في لبنان واليمن وسوريا والعراق، في سعي لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بتوسيع الحرب والتغطية عن فشله بغزة”.
ومن بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء (غرب)، ومكناس والناظور (شمال)، وبركان (شمال شرق).
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول كريم المغربي:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 12:04 ص

    هذا ما يميز المغرب عن باقي الدول المطبعة وغير المطبعة ، التظاهرات شبه اليومية والحرة دعما لإخواننا الفلسطينيين ، في الوقت الذي لا تسمح فيه بعض الدول التي تدعي مناصرة فلسطين حتى بوقفة بسيطة

    رد
  2. يقول لاعق اليد:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 10:19 ص

    طالبوا بطرد القائم بالاعمال الاسرائيلي و استدعاء نظيره المغربي من اسرائيل اولا…

    رد

أخبار ذات صلة

المغرب.. مئات المتظاهرين يحذرون من “توسيع إسرائيل رقعة الحرب”- (فيديوهات وصور)
15 - سبتمبر - 2024
المغرب يشهد 103 مظاهرات تضامنية مع غزة- (صور وفيديو)
10 - أغسطس - 2024
آلاف المغاربة ينددون باغتيال هنية- (فيديو)
2 - أغسطس - 2024
جمعة الغضب” الـ40.. 102 مظاهرة تضامنية مع غزة في المغرب- (فيديوهات)
13 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية