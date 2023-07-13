هيئة مغربية: درجات الحرارة تقفز إلى 48 درجة

الرباط: أعلنت هيئة مغربية حكومية ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة في عدد من المناطق في البلاد.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها “تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و48 درجة من الأربعاء إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من أقاليم المملكة”.

وأضافت أنه “يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة، بكل من أقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وشيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش (شمال)، وطاطا وتارودانت وأكادير إيدا أو تنان(وسط)، وأسا زاك والسمارة، وداخل أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب (جنوب)”.

وتوقعت المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة، يوم غد الجمعة، بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال وشيشاوة واليوسفية وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وخريبكة وسطات (شمال) والصويرة (غرب) وطاطا وتارودانت وأكادير إدا أو تنان وشتوكة وآيت باها وإنزكان آيت ملول وتزنيت وكلميم وطانطان وسيدي إفني (وسط) وأسا الزاك والسمارة وزاكورة وداخل أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب (جنوب).

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن درجات حرارة سطح البحر في العالم وصلت إلى مستوى قياسي خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

(الأناضول)