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هيئة مغربية: 105 مظاهرات في 48 مدينة دعما لغزة ضد الإبادة الإسرائيلية

29 - نوفمبر - 2024

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الرباط: شهدت 48 مدينة مغربية 105 مظاهرات، الجمعة، دعما لغزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة في بيان إن “المغاربة خرجوا في 105 مظاهرات بـ48 مدينة في جمعة طوفان الأقصى دعما للفلسطينيين، وللتنديد بالمجاز المرتكبة بحق سكان غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل”.

وأوضحت الهيئة (غير حكومية) أن الفعاليات جرت تحت شعار: “جميعا من أجل إيقاف الإبادة الجماعية بغزة”، ورفعت خلالها الأعلام والكوفية الفلسطينية.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، آيت ملول (وسط) والشاون وتطوان وفاس ومكناس والحسيمة (شمال)، والدار البيضاء والجديدة (غرب) وبركان وأكليم وأحفير ووجدة (شرق).

وبشكل متواصل منذ أكثر من عام، تشهد العديد من المدن المغربية لا سيما العاصمة الرباط، مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء اتفاقية التطبيع مع تل أبيب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)

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  1. يقول DANIEL GALVAN:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 1:11 م

    حتى ولو كان هناك مليون مضاهرة مدعومة من المطبعين فهي تعتبر ذر الرماد في العيون..
    وقف التطبيع وإلغاء كل اتفاقيات العار احسن من مليون مصاهرة في شوارع الرباط لا تغني ولا تسمن من جوع..
    لما الحاكم يسمع لما يقوله شعبه فعليه أن يقطع العلاقات مع الكيان ولا أن يتباها بالتظاهر وهو ساءر في علاقات غير محدودة مع الكيان

    رد
    1. يقول Jean Baroche:
      ديسمبر 2, 2024 الساعة 7:34 ص

      لم يستطع البعض تنظيم مظاهرة واحدة ومع ذلك يتكلم عن عدم جدوى المليون.

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