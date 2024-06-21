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هيئة مغربية: 105 مظاهرات نظمت دعما لقطاع غزة- (صور وفيديو)

21 - يونيو - 2024

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الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، أنها نظمت 105 مظاهرة في 48 مدينة، تضامنا مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان، “تعبيرًا عن تضامننا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 37، نظمنا 105 وقفات ومسيرات في 48 مدينة”.
ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات والمسيرات عقب صلاة الجمعة، وفقاً للبيان، كانت طنجة وتطوان وبني ملال في الشمال، وجرسيف في الشرق، والدار البيضاء والجديدة وآسفي في الغرب، وتارودانت في الوسط .
وتأتي هذه الفعاليات، وفقًا للبيان، “في سياق الحراك الشعبي المغربي الذي انطلق منذ السابع من أكتوبر، دعمًا ومساندة لأهل فلسطين، واستنكارًا للصمت الدولي والعربي الرسمي تجاه ما يقع من مجازر وحشية يراها العالم بشاعتها ووحشيتها على القنوات الفضائية”.

وأعلن المشاركون خلال الفعاليات، عزمهم على مواصلة الاحتجاج والدعم حتى تتوقف الحرب، وحتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا للبيان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول شنڤومة:
    يونيو 22, 2024 الساعة 5:33 ص

    للأسف هو مقياس هذا الحساب العددي لكم مرة احتجنا للتعبير عم يكتنفنا من رفض و تذمر العرب في شمال افريقيا من ليبيا الى موريطانيا انما هم غثاء كغثاء السيل لا احد يسمع بهم و لا احد يضع ما يفعلونه في الحسبان لا مسؤوليهم و لا مرئوسيهم و هم يحزنون

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  2. يقول لاعق اليد:
    يونيو 22, 2024 الساعة 6:22 ص

    ماذا غيرت هذه المظاهرات في حرب الابادة لسكان غزة؟ لو تظاهروا امام القائم بالاعمال الاسرائيلي و طردوه لكانت اكثر تاثير.

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  3. يقول DANIEL GALVAN:
    يونيو 22, 2024 الساعة 10:01 ص

    أملنا الوحيد هو إلغاء اتفاقيات العار مع الكيان الغاصب. وطرد السفير

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  4. يقول مية وستة:
    يونيو 22, 2024 الساعة 5:50 م

    اعتقد ان العدد 106 هو العدد الحقيقي المشهورة به المملكة

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    1. يقول جمال:
      يونيو 23, 2024 الساعة 11:51 ص

      حتى وإن كان العدد صحيح لكن هل توقفت الابادة الجماعية في غزة ؟

  5. يقول Ali:
    يونيو 23, 2024 الساعة 2:04 م

    بعيدا عن الشعارات و المظاهرات، لم يحرر فلسطين الا ابناؤها. لكن مع الأسف و الحقيقة المرة نراهم يفترقون أثناء المعركة . منهم من مال لإيران و ما أدراك ما إيران و منهم لم يعرف بعد أي اتجاه ياخذ. هذه هي الحقيقة المرة.

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  6. يقول مخمد أشيشي:
    يونيو 24, 2024 الساعة 8:12 ص

    سيتوقف العداد عند مية وستة
    لأنه رقم له معنى كبير ويتفاءل به أهلنا في المغرب
    إن شاءالله عند وصول هذا الرقم يتم طرد سفير الكيان وإلغاء كل الإتفاقيات المبرمة مع هذا الكيان الغاصب

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    1. يقول كريم المغربي:
      يونيو 25, 2024 الساعة 12:19 ص

      بعض الدول لم تسجل حتى مظاهرة واحدة داعمة لفلسطين

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