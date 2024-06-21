هيئة مغربية: 105 مظاهرات نظمت دعما لقطاع غزة- (صور وفيديو)

الرباط: أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، أنها نظمت 105 مظاهرة في 48 مدينة، تضامنا مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان، “تعبيرًا عن تضامننا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 37، نظمنا 105 وقفات ومسيرات في 48 مدينة”.

ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات والمسيرات عقب صلاة الجمعة، وفقاً للبيان، كانت طنجة وتطوان وبني ملال في الشمال، وجرسيف في الشرق، والدار البيضاء والجديدة وآسفي في الغرب، وتارودانت في الوسط .

وتأتي هذه الفعاليات، وفقًا للبيان، “في سياق الحراك الشعبي المغربي الذي انطلق منذ السابع من أكتوبر، دعمًا ومساندة لأهل فلسطين، واستنكارًا للصمت الدولي والعربي الرسمي تجاه ما يقع من مجازر وحشية يراها العالم بشاعتها ووحشيتها على القنوات الفضائية”.

وأعلن المشاركون خلال الفعاليات، عزمهم على مواصلة الاحتجاج والدعم حتى تتوقف الحرب، وحتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا للبيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)