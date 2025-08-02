هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تغرم دار “جورجيو أرماني” 3.5 مليون يورو

روما: قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية، أمس الجمعة، إنها فرضت غرامة قدرها 3.5 مليون يورو (أربعة ملايين دولار) على مجموعة الأزياء جورجيو أرماني وإحدى وحداتها بسبب اتهامات بممارسات تجارية غير عادلة.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إن الشركتين “أصدرتا بيانات مضللة بشأن المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تتعارض مع ظروف العمل الفعلية الموجودة لدى الموردين والمقاولين من الباطن”.

وعبرت دار جورجيو أرماني للأزياء عن “خيبة أملها وشعورها بالمرارة” إزاء القرار وقالت إنها ستطعن عليه أمام محكمة إدارية محلية إيطالية.

(رويترز)