سياسة | دولي

هيرتسوغ يقول إن إسرائيل “لا ترغب” في “إعادة احتلال” غزة

منذ 43 دقيقة

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واشنطن- “القدس العربي”: قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ يوم الأحد إن إسرائيل “ليس لديها رغبة” في إعادة احتلال قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

وخلال ظهوره في برنامج “حالة الاتحاد” على قناة “سي إن إن”، سأل المضيف جيك تابر هرتسوغ عما إذا كانت هناك أي خطط لإسرائيل لإعادة احتلال غزة وما إذا كان سيتم السماح للفلسطينيين الذين فروا من المنطقة بالعودة، أجاب ” ليس لدينا رغبة في احتلال غزة أو إعادة احتلالها” ، “ليس لدينا رغبة في السيطرة على حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

ولكن هيرتسوغ أكد في نفس الوقت بأنه “من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن اليوم التالي للحرب”.

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