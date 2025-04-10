هيغسيث: إيران هي من يقرر ما إذا كان نشر قاذفات بي-2 له علاقة بها

بنما سيتي: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن إيران هي من يقرر ما إذا كانت الخطوة الأمريكية الأخيرة بنشر قاذفات بي-2 في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي رسالة إلى طهران، معبرا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن برنامج طهران النووي إلى حل سلمي.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن واشنطن نقلت ما يصل إلى ست قاذفات بي-2 في مارس/ آذار الماضي إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وسط حملة قصف أمريكية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

ولا يوجد سوى 20 قاذفة من هذا النوع في مخزون سلاح الجو الأمريكي. وتتميز الطائرة بقدرات التخفي من أجهزة الرادار وحمل أثقل القنابل الأمريكية وأسلحة نووية.

وعندما سُئل عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى إيران، قال هيغسيث “سنترك لهم القرار…إنها من الأصول العظيمة… إنها تبعث برسالة للجميع”.

وأضاف خلال زيارة إلى بنما “كان الرئيس ترامب واضحا… لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية. نأمل بشدة أن يركز الرئيس على تحقيق ذلك سلميا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الإثنين أن الولايات المتحدة وإيران ستخوضان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت، محذرا من أن إيران ستكون في “خطر كبير” إذا لم تنجح المحادثات.

(رويترز)