هيفاء تتمنى إعادة إعمار ما تهدّم.. وإليسا حزينة على خسارة الناس أموالها- (تدوينات)

بيروت- “القدس العربي”:

رحّب عدد من نجوم الفن في لبنان بإعلان وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار بعد عدوان إسرائيلي على البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت تسبب بقتل ودمار وتهجير.

الفنانة هيفاء وهبي ابنة بلدة البازورية في جنوب لبنان تمنت فتح صفحة جديدة ملؤها الأمل والسلام، وتوجهت إلى أبناء غزة بالصلوات والدعاء لانتهاء الحرب قريباً. وقالت عبر منشور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر”.

وتمنت هيفا بأن نحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا وجود فيه إلا للحب والإنسانية، وأضافت “نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ… كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا. فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي.. هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية”.

وختمت بدعاء إلى أهالي قطاع غزة قائلة: “وإلى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب… قلوبنا وصلواتنا معكم”.

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الفنانة مايا دياب علقت على وقف إطلاق النار بثلاثية معبرة “جيش.. شعب.. دولة” في إشارة واضحة منها إلى وجوب قيام الدولة بدلاً من “الدويلة”، علماً أنها أعلنت في وقت سابق أنه “إن لم نعُد إلى مبدأ الدولة في لبنان فلن يكون لنا لبنان.. افهموا بقى”.

إن لم نعُد الى مبدأ الدولة في لبنان فلن يكون لنا #لبنان.. افهموا بقى.. — Maya Diab (@mayadiab) November 25, 2024

من جانبه، بارك راغب علامة للبنانيين على الرغم من حجم الدمار والآلام والجراح كما كتب على منصة “إكس”: “برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي، نبارك لجميع اللبنانيين وقف إطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي، والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا وأهلنا لعن الله الحرب عاش لبنان”.

برغم الدمار والآلام والجراح والظلم الذي تعرض له بلدنا وشعبنا من عدو مجرم وإرهابي،نبارك لجميع اللبنانيين وقف اطلاق النار على لبنان وعلى جنوبنا الصامد بأهله وشبابه صمود تاريخي،والذي منع العدو الدموي من احتلال جنوبنا الغالي ومحاولة القضاء على شعبنا واهلنا

لعن الله الحرب

عاش لبنان… — RaghebAlama (@raghebalama) November 27, 2024

أما الفنانة إليسا وقبيل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ أسفت لخسارة الشعب أمواله، معتبرة “أن الشعب يبقى هو الضحية الوحيدة الذي خسر كل شيء”، وهذا ما عرّضها لانتقاد لاذع من عدد من المتابعين المؤيدين لـ”حزب الله”.

وأضافت إليسا عبر منصة “إكس”: “استهداف مراكز ومواقع ومخازن القرض الحسن يعني حكماً خسارة هذه الأموال وهي ضربة قاضية للحزب في اللحظات الاخيرة، بزعل أن الناس خسروا أموالهم وبيوتن ولا إمكانية متل ما عم نشوف من استعادة الأموال”.

وختمت “ضربات عسكرية ومالية وأمنية كبيرة تعرض لها الحزب بهالحرب، بس الضحية الوحيدة هي الشعب الذي خسر كل شيء”.