هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي-(فيديو)

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أحيت النجمة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في إحدى قرى الساحل الشمالي بمصر.
وقدمت هيفاء خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وتفاعلت مع الأغاني بحركات راقصة أحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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