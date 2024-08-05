هيفاء وهبي تثير الجدل في الساحل الشمالي-(فيديو)

عاجل..ترامب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسابيع المقبلة

عاجل..ترامب: نبلي بلاء حسنا بشأن غزة وإيران

عاجل..ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

عاجل..ترامب: يتعين على الأطراف في غزة أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف