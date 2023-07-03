هيفاء وهبي تحضّ المرأة على عدم الاستسلام في أغنيتها الجديدة «ما بضعفش»

بيروت – «القدس العربي»: حددت النجمة هيفاء وهبي يوم الخميس المقبل موعداً لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية «ما بضعفش»، عبر جميع المنصات الموسيقية. والأغنية مصورة باللهجة المصرية، تحض المرأة على الاستمرار وعدم الاستسلام، بل مواجهة كل المشاكل التي تعترضها.

ولشد حماسة جمهورها الواسع لهذه الأغنية والكليب الخاص بها، طرحت البرومو التشويقي الأول للفيديو كليب على «انستغرام». واستطاعت رفع منسوب التشويق لعملها الجديد، حيث حظي هذا البرومو بأكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة على طرحه.

وتحولت إلى حديث المتابعين، بعدما ظهرت في لقطات سريعة وخاطفة للأنفاس، وحظيت بإعجابهم وتعليقاتهم المشيدة بالأغنية. على صعيد آخر، تشارك هيفاء نخبة من نجوم الوطن العربي في إحياء سهرات سفينة رحلة الشرق الأوسط البحرية السياحية، التي ستبحر من 22 إلى 27 آب/اغسطس المقبل من مرفأ أثينا في اتجاه تركيا، حيث سترسو في بودروم ومارمريس لتعود أدراجها إلى اليونان، وستقدم أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ومنها أغنيتها «ولد»، من كلمات وائل توفيق وألحان أحمد محيي والميكس والماسترينغ سليمان داميان، والتي طرحتها قبل شهر تقريباً.