هيفاء وهبي تسأل جمهورها: أي الأفلام تريدون هذا الموسم؟

بيروت – «القدس العربي»: تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترند هذا اليوم بعد اعلانها عن فيلم جديد لها.

واحتل اسمها الترند في كل من لبنان ومصر والسعودية والأردن والعراق، بعد أن أعلمت متتبعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيرها منذ نحو أربعة أشهر لعمل سينمائي جديد، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل.

وسألت الفنانة متتبعيها في أحدث منشور لها «برأيكم أي فيلم أنا اخترت؟ بعدما أعلنت أن المخرج طرح فكرتين الأولى: فيلم رومانسي كوميدي، والثانية فيلم أكشن».

وأضافت «أن الإثنين يشكلان مفاجأة حلوة». وقد تفاعل المتابعون مع حديثها، متمنين لها دوام النجاح والتقدم والتوفيق.

واعتبرت إحدى المتابعات أن لدى هيفاء «موهبة وهي منفردة في اتقان جميع الأدوار في عالم التمثيل، سواء أكانت أكشن أو رومنسي أو كوميدي، وتجذب المشاهد من أول نظرة».