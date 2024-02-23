هيلاري كلينتون تؤكد أنها “غير مصدومة” من أعداد الضحايا الفلسطينيين.. وناشطون يوبّخونها: “أنت مجرمة حرب”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
رغم وصول عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، إلى حوالي 30 ألف شهيد جلّهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون أكدت أنها ليست مصدومة من أعداد الضحايا المدنيين.
"ليست مصدومة" من أعداد الضحايا في #غزة.. مناصرون لفلسطين يقاطعون كلمة هيلاري كلينتون خلال فعالية "السينما من أجل السلام" pic.twitter.com/1xuu6a5yvc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 21, 2024
وخلال المنتدى العالمي في برلين الذي نظمته مؤسسة “سينما من أجل السلام”، أكدت هيلاري أنها ليست مصدومة من أعداد الضحايا في غزة، لأن “هذا ما يحدث في الحروب”، بحسب تبريرها للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.
وقالت إن “إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها”، وهنا قاطعتها إحدى الحاضرات في الجلسة، مؤكدة أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، بل ترتكب إبادة جماعية تمولها الولايات المتحدة.
وصرخت السيدة في وجه هيلاري، متسائلة باستنكار: “عن أي حقوق امرأة تتحدثين؟ هل أنت جادة؟ هذه إبادة جماعية ترتكبها الولايات المتحدة والحكومة التي تتبعين لها”، وأضافت: “نحن نشاهد الإبادة الجماعية” في غزة.
ووجهت توبيخا إلى الوزيرة الأمريكية السابقة، قائلة: “يجب أن تخجلي من نفسك.. أنت لست امرأة.. أنت لست إنسانة.. الأطفال يموتون.. فلسطين حرة”، قبل أن يقوم عناصر الأمن بإخراج السيدة من القاعة.
بعد ذلك، وقف رجل آخر، وصرخ في وجه هيلاري قائلا: “أنت مجرمة حرب ومنافقة.. عار عليك”، وقام الأمن كذلك بإخراجه من القاعة.
"منافقة ومجرمة حرب".. #هيلاري_كلينتون تواجه ردود فعل عنيفة بسبب دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وإعلانها بأنها "غير مصدومة من أعداد الضحايا المدنيين في #غزة"@AnaAlarabytv pic.twitter.com/YokMjWwseZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 22, 2024
../…تتمة 1/2
مجرد تساؤل
هل في القنافذ أملس من كريستوفر كولومبوس إلى بايدن!؟
وصدمتي أعظم لمَّا يَجدون بيننا من يتولاهم ويوالونهم و يظاهرونهم على “أشقائهم”، فرأيت تذكيرهم بما يلي:
سمعت الحق يقول والحق قول ربي:
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة).
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (النساء 144).
– إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنة9).
– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (المائدة 57).
../…يتبع
عندما يتعلق الأمر بروسيا فهم يضخمو ن الأرقام، وعندما يتعلق الأمر بالصهاينة فهم يقللون من الأرقام، هذا تلاعب أمريكي. 😁
هذا لن ينجح بعد الآن…
كل ما يأتي من الأمريكان كذب … تحيا الصين وروسيا وكل الدول الحرة.