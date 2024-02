هيلاري كلينتون: نتنياهو ليس قائدا جديرا بالثقة وعليه أن يرحل- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يحتاج بالتأكيد إلى الرحيل” بسبب طريقة تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت المرشحة الرئاسية السابقة المعروفة بدعمها المطلق لإسرائيل، في مقابلة مع شبكة MSNBC، “يجب على نتنياهو أن يرحل. فهو ليس قائداً جديراً بالثقة. لقد وقع هجوم [7 أكتوبر] في عهده. إنه بحاجة إلى الرحيل، وإذا كان يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد بحاجة إلى الرحيل”.

ودافعت كلينتون عن سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، والذي يتعرض لانتقادات واسعة بس انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، قائلة “ماذا تفعل مع المعتدي؟ “عليك أن توقفه”.

