هيلي تفوز بالانتخابات التمهيدية في العاصمة واشنطن

واشنطن: من المقرر أن تفوز نيكي هيلي بالانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة، محققة أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، وفقاً لمشروع المقر الرئيسي لمكتب القرار.

وحصلت هيلي على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق ترامب ، وفقًا لتقارير جميع الدوائر الانتخابية.

ويكسر فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة سلسلة من أكثر من ستة انتصارات لترامب لبدء منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح. إنه انتصار تشتد الحاجة إليه بالنسبة لهيلي لتظهر أنها قادرة على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن لا يزال أمامها طريق طويل.

وتعهدت بالبقاء في السباق على الأقل حتى يوم الثلاثاء الكبير هذا الأسبوع، حيث ستصوت أكثر من اثنتي عشرة ولاية. لكنها لم تكن قادرة على الفوز بأي من الولايات ذات التصويت المبكر في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، ومن الواضح أنه لم تظهر أي ولاية مقبلة كفرصة واضحة لها للفوز.

ومع ذلك، فإن الفوز في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء في العاصمة سيمنحها جميع المندوبين التسعة عشر. وتم التصويت في المنطقة على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد.