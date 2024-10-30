هيومان رايتس ووتش: الاعتداءات الإسرائيلية على المسعفين “جرائم حرب واضحة”

بيروت: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الطواقم الطبية والمرافق الصحية في لبنان تشكل جزئيا “جرائم حرب واضحة”.

وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقريرها الأخير عن الحرب بين حزب الله الموالي لإيران وإسرائيل، اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على مسعفين ومستشفيات ومراكز طبية في لبنان.

وقال رمزي كايس، الباحث في شؤون لبنان في هيومان رايتس ووتش: “إن الهجمات غير المشروعة للجيش الإسرائيلي على العاملين في المجال الطبي والمستشفيات تدمر نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل في لبنان، وتعرض العاملين في المجال الطبي لخطر جسيم”.

ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش 3 هجمات يشتبه في أنها جرائم حرب، هاجمت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل غير مشروع العاملين في المجال الطبي ووسائل النقل والمرافق الطبية.

ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتهم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف في نقل مقاتلين، واستخدام المستشفيات في إخفاء أسلحة ومعدات.

وأوضحت منظمة هيومان رايتس ووتش أنها لم تتوصل إلى أي دليل يشير إلى أن المنشآت الثلاث كان يتم استخدامها لأغراض عسكرية وقت الهجمات مما كان سيستدعي تجريدها من وضعها الخاضع للحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت المنظمة إنه “بموجب قوانين الحرب، يجب السماح للأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي والطبي بأداء عملهم ويجب حمايتهم في جميع الظروف”.

