هيومن رايتس تعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “جريمة حرب”

صنعاء: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، جريمة حرب.

وقالت هيومن رايتس في بيان، إن” جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على أجزاء من اليمن استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وتضمنت الهجمات، وفق المنظمة “إطلاق صواريخ أو مسيّرات على 4 سفن، واحتجاز طاقم سفينة خامسة تعسفا”.

وأوضحت المنظمة أن”هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وهي إذا نُفذت عمدا أو بتهور تُعد جريمة حرب”.

ونقل البيان عن مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: “يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر”.

وأضاف “يتعين على الحوثيين الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلَنة على إسرائيل”.

يأتي بيان هيومن رايتس غداة إعلان جماعة الحوثي أنها استهدفت بصاروخ سفينة نرويجية في البحر الأحمر محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل.

(د ب أ)