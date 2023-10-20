هيومن رايتس ووتش تتهم الغرب بالنفاق بشأن إدانة أفعال إسرائيل في غزة

نيويورك: اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الولايات المتحدة وحلفاءها بضعف إدانة الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الخميس “لكن رد الفعل الصادر من واشنطن -مع بعض الاستثناءات القليلة- من العواصم الأوروبية تجاه الأفعال الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر كانت صامتة”.

وتساءل” أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي للحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وجريمة حرب”.

كما أعرب بورتيوس عن سخطه إزاء تصريحات القادة الإسرائيليين “التي تسعى إلى تشويش التمييز المهم جدا بين المدنيين والمقاتلين في غزة حتى في الوقت الذي يأمرون فيه بتكثيف أكثر للقصف لهذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، مما يحول مباني المدن والأحياء إلى أنقاض”.

(د ب أ)