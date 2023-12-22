«هيومن رايتس ووتش» تتهم شركة «ميتا» بإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين

لندن ـ «القدس العربي» – ووكالات: اشتكى مدوّنون وصنّاع محتوى مؤيدون للحقوق الفلسطينية من أن شركة «ميتا» تقوم بتقييد منهجي لمحتواهم، وأكدوا في تصريحات لـ «القدس العربي» موافقتهم على تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» تتهم فيه شركة ميتا بـ «العمل على إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين».

وتقول جودي القلا، وهي ناشطة فلسطينية بريطانية يتابع صفحتها على إنستغرام أكثر من 320 ألف متابع، إن ميتا قامت «وبشكل منهجي بمنع الأصوات الفلسطينية وتلك المؤيدة لفلسطين»، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بما يحدث في غزة من «إبادة وقتل».

وتضيف لـ «القدس العربي»: «لاحظنا أنه عندما ننشر عن حياتنا الشخصية وأعمالنا فإن ذلك يصل إلى عدد أكبر بكثير من القصص التي تتحدث عن فلسطين أو عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وتذكّر بأن ميتا حظرتها لمدة عام في السابق بعد نشرها فيديو عن الأديب والروائي الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، كما حذفت صفحتها بدعوى «دعم الإرهاب وترويج العنف».

وتشير في المقابل إلى الصفحات الإسرائيلية على الإنترنت التي يدعو معظم أصحابها إلى قتل الفلسطينيين، بل وإبادتهم عن بكرة أبيهم، وهي صفحات ترى جودي أنها تشهد تفاعلا كبيرا وتعليقات كثيرة تتضمن دعوات صريحة للقتل ومخالفة للقوانين، من دون أن تقوم ميتا بإجراءات رادعة.

«حذف متابعين»

أما لارا، التي تدير صفحة على إنستغرام بعنوان «غازان غيرل»، ويتابعها أكثر من 350 ألفا، فتشير في تصريحات لـ «القدس العربي» إلى أنه منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مُنعت من الوصول إلى حسابها في مناسبات مختلفة، وأن هذا تكرر أربع أو خمس مرات، وواجهت في مرات عدة عدم تمكنها من فتح صندوق رسائلها على انستغرام.

وتروي لارا أنها تواصلت بشكل مباشر مع موظفين في ميتا أخبروها أن ما حصل مجرد عطل سيتم إصلاحه.

مدوّنون لـ «القدس العربي»: حظرونا مراراً وحذفوا المحتوى وقيّدوه

كذلك تشتكي لارا من أن رسائل الإشعار غالبا ما لا تصلها، وأنها تلقت رسائل من العديد من متابعيها اشتكوا من أنهم حُذفوا من لائحة متابعيها، وهذا «يعني أن شركة ميتا» تقوم بحذف متابعين.

كذلك اشتكى متابعو لارا من أنهم غالبا ما لا يتمكنون من إيجاد قصصها. ويرى المدون وصاحب المحتوى أحمد البيقاوي، في تصريح لـ «القدس العربي»، أن المحتوى الفلسطيني وأصحابه «يواجهون منذ أعوام قيودا لإقصاء ومحاربة الرواية الفلسطينية، ولكننا نشهد في العدوان الحالي على غزة مستويات أكثر حدة في التقييد والملاحقة تأتي في سياق التغطية ذاته على الإبادة الجماعية والرغبة والقرار الغربي بدعم الاحتلال دون حدود، تماما كما يتم حظر الأعلام الفلسطيني والكوفية وتجريم التضامن وملاحقة المتظاهرين واعتقال النشطاء في الجامعات الأمريكية والأوروبية».

إسكات الأصوات

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت شركة ميتا بأنها «تعمل على إسكات» الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير إن «سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي».

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة، ديبورا براون إن «الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير».

وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.

وأشارت «رايتس ووتش»، إلى «الرقابة المنهجية على الإنترنت»، وراجعت أكثر من 1050 «عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى» على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة أن «فلسطينيين ومؤيدين لهم، تناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان»، وفق المنظمة.

وأضاف التقرير «بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجلا موثقا جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين».

وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، «ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها المنظمة تجاوز بكثير 1050 حالة».

وقالت «رايتس ووتش» إن من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة «محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل».

وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.

ولفتت إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش «يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت».

وقالت «يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية».

ويتفق بلوغرز ونشطاء على الإنترنت تحدثت إليهم «القدس العربي» بشكل كبير مع تقرير المنظمة.