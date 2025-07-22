هيومن رايتس ووتش: مهاجرون يواجهون معاملة مهينة في مراكز احتجاز أمريكية

واشنطن: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن مهاجرين محتجزين في مراكز أمريكية تعرضوا لمعاملة مسيئة ومهينة، منتقدة حملة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها المؤلف من 92 صفحة إلى الإهمال الطبي والاكتظاظ وظروف الاحتجاز “اللاإنسانية” في حين تعمل إدارة ترامب على تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة في تنفيذ لوعوده خلال الحملة الانتخابية بترحيل الملايين.

وقالت المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي، في بيان “يتم التعامل مع أشخاص محتجزين في مراكز الهجرة كأنهم أقل من البشر”.

وفي إحدى الحالات التي ذكرها التقرير، كان محتجزون مقيدون مضطرين للركوع وتناول الطعام من أطباق ستايروفوم مع أيديهم خلف ظهورهم.

ونقل عن أحدهم قوله “كان علينا أن نضع الأطباق على كراس ثم ننحني ونأكل بأفواهنا، مثل الكلاب”.

وذكر التقرير الذي يركز على ثلاث مراكز احتجاز في فلوريدا أن المهاجرين ينامون على أرضيات من الإسمنت ويستخدمون أحذيتهم كوسائد.

وقال محتجز إنه مُنع من الحصول على الصابون والمياه لغسل يديه لمدة عشرين يوما متتالية، في حين اشتكى آخر من عدم السماح له بالحصول على أدويته، بما فيها الانسولين وجهاز استنشاق لعلاج الربو.

وأفادت بعض النساء بأنهن احتجزن في زنزانة فيها مراحيض مفتوحة يمكن الرجال في الغرف المجاورة رؤيتها.

ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها تجارب 17 مهاجرا. وقد ساهمت فيه أيضا منظمتا “أميريكنز فور إميغرنت جاستيس” و”سانكتشويري أوف ذي ساوث”.

وتضم فلوريدا مركز احتجاز جديدا أطلق عليه اسم “أليغيتور ألكاتراز” زاره ترامب في تموز/ يوليو متفاخرا بظروفه القاسية.

(أ ف ب)