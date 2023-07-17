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هيونداي تتوقع تجاوز المبيعات التراكمية في الهند 9 ملايين سيارة بنهاية العام

منذ ساعة واحدة

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سول: أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية للسيارات اليوم الأحد، أنها تتوقع أن تصل مبيعاتها التراكمية في الهند إلى 9 ملايين سيارة في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المجموعة قولها إن العدد التراكمي لمبيعات سيارات هيونداي موتور في الهند بلغ 8.69 مليون سيارة في حزيران/ يونيو الماضي.
ويشمل الرقم، 758 ألف سيارة من مبيعات شركة كيا التابعة للمجموعة.
وقالت هيونداي إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فستتجاوز مبيعات هيونداي وكيا التراكمية 9 ملايين وحدة في الربع الأخير من العام الجاري.
ودخلت هيونداي السوق الهندية عام 1998، بينما دخلتها كيا في عام 2019 .
وتستحوذ الشركتان على حصة سوقية إجمالية بلغت 21.3 % في السوق الهندية في النصف الأول من هذا العام.
(د ب أ)

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