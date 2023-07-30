هيونداي وكيا تستحوذان على حصة تفوق 10 % في السوق الأمريكية في النصف الأول من 2023

سول: اظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد أن الحصة السوقية لشركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتظل فوق مستوى 10% وسط انتعاش الطلب والإنتاج.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات صادرة عن منصة أوتوموتيف الإخبارية الأمريكية أن الحصة الإجمالية للشركتين معا بلغت 6ر10% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2023، بزيادة 3ر0 نقطة مئوية عن العام السابق.

وارتفعت الحصة السوقية المجمعة لهيونداي وكيا إلى أكثر من 10 %لأول مرة في العام الماضي وحافظتا على المستوى في الأشهر الستة الأولى من عام .2023

واستحوذت هيونداي على 5ر5 % ، بينما استحوذت كيا على 1ر5%.

وجاءت شركة جنرال موتورز في المركز الأول بنسبة 7ر16%، تلتها شركة تويوتا موتور بنسبة 5ر13% وفورد موتور بنسبة 13%.

وباعت هيونداي وكيا مجتمعتين 820 ألفا و 180 سيارة في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام، بزيادة 7ر16 % عن 702 ألفا و 875 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

(د ب أ)