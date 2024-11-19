رياضة | كرة قدم عالمية

هيونغ مين سونغ يمنح كوريا الجنوبية التعادل أمام فلسطين في تصفيات المونديال

منذ ساعة واحدة

منتخب فلسطين- أرشيف

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عمان- الأردن:  فرض منتخب كوريا الجنوبية التعادل على مضيفه فلسطين بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

تقدم منتخب فلسطين بهدف سجله زيد قنبر بعد مرور 12 دقيقة من المباراة التي أقيمت باستاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

وبعد أربع دقائق أدرك المنتخب الكوري التعادل بهدف نجمه وقائده هيونغ مين سون لاعب توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

وتعادل المنتخبان للمرة الثانية بعد تعادلهما سلبيا في كوريا الجنوبية بالجولة الأولى.

ولم ينجح منتخب فلسطين في تحقيق فوزه الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات ليتواجد في المركز الخامس وقبل الأخير.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول الترتيب ليعزز من حظوظه في التأهل لكأس العالم.

(د ب أ)

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