وئام وهاب: نحن الطائفة الوحيدة التي ما زالت تحمل دماً عربياً نقياً- (فيديو وتغريدات)

بيروت- “القدس العربي”:

حذّرَ رئيس حزب التوحيد، المقرّب من النظام السوري، وئام وهاب من تشكيل ما أسماه “حزاماً رملياً لإسرائيل”، وكتب على منصة “إكس”: “إذا أراد بعض المهووسين في فلسطين وسوريا القيام بتشكيل حزام رملي لإسرائيل، ومحاولة فصلنا عن عروبتنا، وبالمناسبة نحن الطائفة الوحيدة التي ما زالت تحمل دماً عربياً نقياً.. إذا حاولوا ذلك، سنقاتلهم قتال التوحيديين لجماعة سُكين”، وختم: “نحن العروبة ولا خيار خارجها، وجربوا”.

من يفكر بدويلة فاشلة أو بجعل الدروز متراساً لحماية إسرائيل أقول لهم سأقاتلكم مع شرفاء الموحدين وهم كتر وسنهزمكم — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 23, 2023

وقال وهاب في تغريدة سابقة: “من يفكر بدويلة فاشلة، أو بجعل الدروز متراساً لحماية إسرائيل، أقول لهم سأقاتلكم مع شرفاء الموحدين وهم كتر وسنهزمكم”.

غير أن ناشطين ردّوا على وهاب، مستغربين “ادعاء العروبة”، ورأى أحدهم أن “وقوف وهاب العلني ضد الدروز، ومع نظام بشار سوف يزيد الضغط على النظام بعكس ما يأمل”.

على ما يبدو وئام وهاب تقدم في السن العمر له حق بس بحب ذكرك معاليك عام 2017 حين قررت جبهة النصرة احتلال قرية حضر

انتفض مشايخ #الجولان ووقفوا في وجه الإسرائيلي الداعم انذاك جبهة النصرة

وانتفضوا مشايخ #السويداء لدعم أهلنا في حضر الدروز منهم عملاء لا لإسرائيل ولا لنظام الأسد pic.twitter.com/9hAkHL3jiz — GHASSAN BERJASSE (@ghassanber) September 24, 2023