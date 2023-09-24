سياسة | عربي

وئام وهاب: نحن الطائفة الوحيدة التي ما زالت تحمل دماً عربياً نقياً- (فيديو وتغريدات)

منذ 49 دقيقة

وئام وهاب- أرشيف

 سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

حذّرَ رئيس حزب التوحيد، المقرّب من النظام السوري، وئام وهاب من تشكيل ما أسماه “حزاماً رملياً لإسرائيل”، وكتب على منصة “إكس”: “إذا أراد بعض المهووسين في فلسطين وسوريا القيام بتشكيل حزام رملي لإسرائيل، ومحاولة فصلنا عن عروبتنا، وبالمناسبة نحن الطائفة الوحيدة التي ما زالت تحمل دماً عربياً نقياً.. إذا حاولوا ذلك، سنقاتلهم قتال التوحيديين لجماعة سُكين”، وختم: “نحن العروبة ولا خيار خارجها، وجربوا”.

وقال وهاب في تغريدة سابقة: “من يفكر بدويلة فاشلة، أو بجعل الدروز متراساً لحماية إسرائيل، أقول لهم سأقاتلكم مع شرفاء الموحدين وهم كتر وسنهزمكم”.

غير أن ناشطين ردّوا على وهاب، مستغربين “ادعاء العروبة”، ورأى أحدهم أن “وقوف وهاب العلني ضد الدروز، ومع نظام بشار سوف يزيد الضغط على النظام بعكس ما يأمل”.

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