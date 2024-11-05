وئام وهاب ينفي خبر توقيفه في ألمانيا: “اتركوني نام شوي.. والخبر فبركته المعارضة السورية”

بيروت- “القدس العربي”:

نفت أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” خبر توقيف رئيس الحزب، الوزير السابق وئام وهاب في ألمانيا، وأوضحت في بيان “أن أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر خبراً عن توقيف السلطات الألمانية رئيس الحزب وئام وهاب”.

وأضافت: “إن الخبر من نسج الخيال ولا صحة له بتاتاً، وهو يدخل في سياق النفاق السياسي والفبركة الإعلامية التي تمارسها المعارضة السورية”.

#ألمانيا 🇩🇪

تفاصيل إعتقال للوزير اللبناني السابق السارق و الهارب #وئام_وهاب كلام مهم جداً pic.twitter.com/Q39k5jBMzQ — Abduljalil Alsaeid عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) November 4, 2024

وكان الصحافي عبد الجليل السعيد، بث خبر توقيف وهاب في كولن بألمانيا بعد تقديم محامين سوريين إخباراً للسلطات الألمانية بحقه بتهمة الحض على العنف والترويج لمنظمة إرهابية (حزب الله) والمشاركة في قتل الشعب السوري، بعد معرفتهم بوجوده هناك من خلال إطلالة إعلامية مع الإعلامي طوني خليفة.

وردّ وهاب على منصة “إكس” ساخراً من الخبر: “يا جماعة وعّيتوني من النوم مشغول بالكن. هلق ما عرفتو بعد إنو جماعة المعارضة السورية عايشين عالكذب. أنا بخير تركوني نام شوي”.

يا جماعة وعيتوني من النوم مشغول بالكن . هلق ما عرفتو بعد إنو جماعة المعارضة السورية عايشين عالكذب . أنا بخير تركوني نام شوي 😂 — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 5, 2024

وأضاف في منشور آخر: “بعدين يخرب بيتكم شو حمير. ببرنامج طوني خليفة مبارح بالليل قلنا طالعين من كولن وكتر ما إنتو حمير وقعتو بالفخ. أنا مش بأوروبا يا مساطيل. نعيماً. تعيشو وتاكلو غيرها. كذابين بستغرب كيف بعد في مهابيل بتصدق هيك ناس”.