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وائل جسار يعلن إلغاء ثلاث حفلات في مصر تضامنا مع غزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

وائل جسار

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“القدس العربي”: كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن إلغائه ثلاث حفلات غنائية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

قال جسار، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: “هذا أقل شيء يمكن تقديمه لأهل غزة، البلد الذي يعاني منذ 1948، وإذا رأينا مؤخرًا الذي حدث في مستشفى المعمداني فهو وحشية لا توصف”.

وأضاف: “الله يقدر شعب فلسطين وبإذن الله سيظلون صامدين وكلنا بجانبكم”.

 

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وتضامن عدد كبير من الفنانين العرب، على مدار الأيام الماضية، مع الأحداث الجارية في فلسطين ومنهم من اختار التبرع بالمال بينما اختار البعض الآخر التطوع في الهلال الأحمر وغيره من المؤسسات، واختار البعض الآخر التوعية عن القضية الفلسطينية من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تم تأجيل العديد من الفعاليات الفنية في مصر نظرا لأحداث غزة مثل مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الموسيقى العربية، وغيرها الكثير من الحفلات.

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