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وائل رمضان يردّ على قرار شطب قيد سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين- (تدوينة)

منذ 26 دقيقة

الممثلان وائل رمضان وسلاف فواخرجي

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“القدس العربي”: لا يزال قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي يثير جدلاً بين الفنانين السوريين والعرب، وكان آخرها رسالة دعم من الفنان وائل رمضان لطليقته، واصفاً إياها بأنها كليوباترا.

ونشر الممثل السوري وائل رمضان عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة السورية خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي، وأرفقها بتعليق قوي جاء فيه: “كليوباترا يا ملكة الزمان، أسمهان الطرب في كل مكان، شهرزاد أنتِ وللحب عنوان… يا مَن أضفتِ للحياة أطيافاً وألواناً، ويا مَن خصّك ربّنا الرحيم الرحمن بعبق السمو وعشق الصدق مهما كانت الأثمان”.

وعبّر النجم السوري عن غضبة من قرار النقابة قائلاً: “حقاً صديقتي، لا كرامة لنبي في وطنه، ولا عبرة للميزان… لكن اعلمي يا زنوبيا بأن جوليا دمنا بعض منك وبلقيس أنت إن آن الأوان وحيث تدوسين يتشرّف الوضيع أن يسجد برأسه من بني إنسان”.

وكانت نقابة الفنانين السوريين قد أصدرت قراراً بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي، وجاء في قرار موقَّع من النقيب مازن الناطور: “يُشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي لخروجها عن أهداف النقابة وإصرارها على إنكار الجرائم الأسدية وتنكّرها لآلام الشعب السوري”، وهو ما يتفاعل معه الجمهور والنجوم بشكل كبير، مؤكدين رفضهم لهذا القرار، وواصفين إياه بأنه “كيدي” ويسيء إلى الفن السوري.

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