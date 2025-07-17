وائل كفوري يعود إلى اللون الرومانسي في أغنيتي «إنت بعيوني» و«بعتذر منك»

بيروت – «القدس العربي»: طرح الفنان وائل كفوري أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية من ألبومه المنتظر «WK 25»، وذلك بعد إصدار أغنيتي «تك تك قلبي» و»بدي غير فيكي العالم»، مواصلاً استراتيجية طرح الألبوم عبر إصدارات منفردة بشكل دوري.

وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «إنتِ بعيوني»، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع بلال الزين. وفي هذه الأغنية، يعود كفوري إلى اللون الرومانسي الذي عرف به، من خلال كلمات تعبّر عن التمسك بالحبيبة رغم اللوم، ومنها: «إنتي بعيوني بعيوني، لو مهما كلن لاموني بتبقي بعيوني».

أما الأغنية الثانية «بعتذر منك»، فهي عمل مصوّر من إخراج طوني قهوجي، وقد ظهر فيها وائل على المسرح إلى جانب فرقته الموسيقية، من دون جمهور. وهذه الأغنية من كلمات نبيل أبو عبده، ألحان زياد بطرس، وتوزيع ألكسندر ميساكيان. وتتناول موضوع الندم والاعتذار بصدق مؤلم، ومن أبرز كلماتها: «ما عرفت قيمة غيابك إلا لما رحتي… بعتذر منك يا حياتي عن كل اللي صار».