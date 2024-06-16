واتسآب يضيف خصائص جديدة إلى خدمة مكالمة الفيديو

واشنطن: حدث تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خدمة مكالمات الفيديو على مختلف الأجهزة، من خلال اتاحة إمكانية مشاركة الشاشة مع دعم الاتصال الصوتي وخاصية تمييز المتحدث الجديد. كما رفعت الحد الأقصى لعدد الأشخاص المشاركين في مكالمة الفيديو الواحدة إلى 32 شخصا.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن واتسآب قدم في آب/أغسطس الماضي خاصية دعم مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو. وحسن التطبيق الآن هذه الخاصية من خلال دعم مشاركة الملفات الصوتية إلى جانب الشاشة وهو ما يتيح للمستخدم مشاهدة الفيديوهات مع المتصلين الآخرين أثناء المكالمة عبر واتسآب.

كما تضم قائمة التحديثات المهمة في واتسآب في خدمة مكالمات الفيديو، رفع الحد الأقصى لعدد المشتركين في المكالمة الواحدة بغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمها المشاركون. وقبل هذا التحديث كان واتسآب يسمح باشتراك حتى 32 مستخدما في المكالمة الواحدة في حال استخدام الأجهزة المحمولة فقط، في حين كان الحد الأقصى عند إجراء المكالمة باستخدام الكمبيوتر الشخصي 16 شخصا لمستخدمي أجهزة ويندوز و8 أشخاص لأجهزة ماك أو.إس.

يذكر أنه في حين يسمح تطبيق التواصل فيس تايم لمستخدمي هواتف آيفون وآيباد باشتراك حتى 32 شخصا في مكالمة الفيديو، فإن تطبيقي جوجل ميت وزووم يسمح باشتراك حتى 100 مستخدم في مكالمة الفيديو الواحدة.

في الوقت نفسه فإن أحدث مجموعة من تحديثات واتسآب تتيح إبراز الشخص المتحدث أثناء المكالمة بشكل تلقائي، حيث يظهر هذا المتحدث على الشاشة أولا.

(د ب أ)