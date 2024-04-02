وارسو تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل سبعة عاملين إنسانيين بغارة في غزة- (تدوينة)

وارسو: أعلن وزير الخارجية البولندي الثلاثاء أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الأمريكية وبينهم بولندي.

وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس “طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.

Osobiście poprosiłem ambasadora Izraela @YacovLivne o pilne wyjaśnienia. Zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii. Nasze @MS_GOV_PL wszczyna śledztwo.

Przyłączam się do kondolencji wobec rodziny naszego dzielnego wolontariusza oraz wszystkich… https://t.co/GAzkanCApp — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 2, 2024

(أ ف ب)