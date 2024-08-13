سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن: أداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي الصلاة في الحرم القدسي “غير مقبول”

13 - أغسطس - 2024

وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير

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واشنطن: انتقدت الولايات المتحدة الثلاثاء قيام وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الاقصى، مؤكدة أن ذلك يضر بجهودها لاحياء المفاوضات في شأن وقف لاطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين إن هذا الامر “ليس غير مقبول فحسب، بل يقلل من أهمية ما نعتبره مرحلة حيوية، في وقت نعمل على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار”.

(أ ف ب)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 6:47 م

    على واشنطن التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 13, 2024 الساعة 6:49 م

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة بالمال الفاسد والسلاح القذر ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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