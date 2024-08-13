واشنطن: أداء وزير الأمن القومي الإسرائيلي الصلاة في الحرم القدسي “غير مقبول”

واشنطن: انتقدت الولايات المتحدة الثلاثاء قيام وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير بأداء الصلاة في باحات المسجد الاقصى، مؤكدة أن ذلك يضر بجهودها لاحياء المفاوضات في شأن وقف لاطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين إن هذا الامر “ليس غير مقبول فحسب، بل يقلل من أهمية ما نعتبره مرحلة حيوية، في وقت نعمل على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار”.

(أ ف ب)





