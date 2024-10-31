واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في “أكياس الجثث”

الأمم المتحدة: قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الأربعاء، إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا “سيعودون في أكياس الجثث”، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.
وقال وود، في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي: “إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث”. وأضاف: “لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير”.
(أ ف ب)
ظزا على الولايات المتحدة الامريكية هي الغير القادرة على الارسال جندى الواحد في الاوكرنيا والاسرائيل والدؤول الساحل .الامريكيون والاوروابيون الخائفون من روسيا وكوريا شماليا .فروبرت وود عبارة عن الحتالة “يمكننا ان نضربوا ترمى تعوا” .انتهت الامريكا عسكريا هي الغير القادرة على المواجهة عسكريا للاي الدولة
السفير الأمريكي لد الأمم المتحدة الأمريكية يقول هكذا عن الكوريين وتحاربون في غزة وفلسطين ولبنان انتم وحلفائكم الدول الخمس والخونة وتدعون حقوق الإنسان ويزعلون انكم مع الضعفاء الله يتلوالكم هوا حسبنا عليكم