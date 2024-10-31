سياسة | دولي

واشنطن: إذا دخل الجنود الكوريون الشماليون أراضي أوكرانيا فسيعودون في “أكياس الجثث”

31 - أكتوبر - 2024

روبرت وود، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/أيلول 2024. ا ف ب

حجم الخط
2

الأمم المتحدة: قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الأربعاء، إن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا “سيعودون في أكياس الجثث”، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.

وقال وود، في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي: “إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث”. وأضاف: “لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول حدادو رياض سيدعلى:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 8:34 ص

    ظزا على الولايات المتحدة الامريكية هي الغير القادرة على الارسال جندى الواحد في الاوكرنيا والاسرائيل والدؤول الساحل .الامريكيون والاوروابيون الخائفون من روسيا وكوريا شماليا .فروبرت وود عبارة عن الحتالة “يمكننا ان نضربوا ترمى تعوا” .انتهت الامريكا عسكريا هي الغير القادرة على المواجهة عسكريا للاي الدولة

    رد
  2. يقول فارس:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 5:58 م

    السفير الأمريكي لد الأمم المتحدة الأمريكية يقول هكذا عن الكوريين وتحاربون في غزة وفلسطين ولبنان انتم وحلفائكم الدول الخمس والخونة وتدعون حقوق الإنسان ويزعلون انكم مع الضعفاء الله يتلوالكم هوا حسبنا عليكم

    رد

أخبار ذات صلة

قادة أوروبيون إلى واشنطن الإثنين للمشاركة في المحادثات بين ترامب وزيلينسكي
17 - أغسطس - 2025
نائب أوكراني: ترامب يرضخ لبوتين بدعمه لاتفاق سلام سريع وليس وقف إطلاق نار
16 - أغسطس - 2025
11 قتيلاً إثر انفجار في مصنع أسلحة في روسيا
16 - أغسطس - 2025
عقب قمة ألاسكا.. زعماء أوروبيون يتعهدون بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية